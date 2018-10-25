Ученые: Гиподинамия вредит сердцу больше, чем курение
Американские ученые из Кливлендской клиники выяснили, что гиподинамия намного вреднее для здоровья, чем курение или наследственный диабет. По мнению специалистов, занятие спортом продлевает жизнь.
Группа ученых на протяжении тринадцати лет изучали дыхательную функцию и кровообращение у 122 000 человек. Их разделили на пять контрольных групп по возрастанию уровня спортивной подготовки, от меньшего к большему. Результаты показали, что у тех, кто отдает предпочтение малоподвижному образу жизни (гиподинамия), увеличивается риск смерти почти в пять раз. А это намного выше, чем у курильщиков и людей с диабетом.
Специалисты рекомендуют заниматься спортом в любом возрасте, он одинаково положительно влияет на здоровье. Можно заняться фитнесом или любой аэробикой. Кардиолог Ваэль Джабер отметил, что занятия спортом дают человеку возможность жить дольше.
Группа ученых на протяжении тринадцати лет изучали дыхательную функцию и кровообращение у 122 000 человек. Их разделили на пять контрольных групп по возрастанию уровня спортивной подготовки, от меньшего к большему. Результаты показали, что у тех, кто отдает предпочтение малоподвижному образу жизни (гиподинамия), увеличивается риск смерти почти в пять раз. А это намного выше, чем у курильщиков и людей с диабетом.
Специалисты рекомендуют заниматься спортом в любом возрасте, он одинаково положительно влияет на здоровье. Можно заняться фитнесом или любой аэробикой. Кардиолог Ваэль Джабер отметил, что занятия спортом дают человеку возможность жить дольше.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:46