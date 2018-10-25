Ученые: Гиподинамия вредит сердцу больше, чем курение





Группа ученых на протяжении тринадцати лет изучали дыхательную функцию и кровообращение у 122 000 человек. Их разделили на пять контрольных групп по возрастанию уровня спортивной подготовки, от меньшего к большему. Результаты показали, что у тех, кто отдает предпочтение малоподвижному образу жизни (гиподинамия), увеличивается риск смерти почти в пять раз. А это намного выше, чем у курильщиков и людей с диабетом.Специалисты рекомендуют заниматься спортом в любом возрасте, он одинаково положительно влияет на здоровье. Можно заняться фитнесом или любой аэробикой. Кардиолог Ваэль Джабер отметил, что занятия спортом дают человеку возможность жить дольше.