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В Министерстве обороны Турции назвали сроки начала установки С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал сроки начала установки зенитно-ракетных комплексов С-400. Он отметил, что работы начнутся в октябре текущего года.

В Министерстве обороны Турции назвали сроки начала установки С-400

Хулуси Акар подчеркнул, что вооруженные силы Турции на данный момент заняты подбором персонала. В начале следующего года сотрудников направят на обучение в Россию. После получения необходимых знаний они вернутся для того, чтобы приступить к работе.

В конце прошлого года между Россией и Турцией был заключен договор о поставках ЗРК С-400. Анкара купит две батареи зенитно-ракетного комплекса, их обслуживанием будет заниматься турецкий персонал. Также стороны достигли договоренностей о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Отметим, что США и страны-члены НАТО критиковали турецкие власти за эту сделку.

Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте 30 километров на скорости до 4,8 км/с. ЗРК оснащен зенитными ракетами  48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3, 9М96Е и 9М96Е2. С-400 состоит на вооружении в России, Белоруссии и Китае. Достигнуты предварительные договоренности о поставках в Индию, Саудовскую Аравию, Ирак и Марокко.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:30

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