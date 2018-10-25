В Министерстве обороны Турции назвали сроки начала установки С-400





Хулуси Акар подчеркнул, что вооруженные силы Турции на данный момент заняты подбором персонала. В начале следующего года сотрудников направят на обучение в Россию. После получения необходимых знаний они вернутся для того, чтобы приступить к работе.В конце прошлого года между Россией и Турцией был заключен договор о поставках ЗРК С-400. Анкара купит две батареи зенитно-ракетного комплекса, их обслуживанием будет заниматься турецкий персонал. Также стороны достигли договоренностей о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Отметим, что США и страны-члены НАТО критиковали турецкие власти за эту сделку.Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте 30 километров на скорости до 4,8 км/с. ЗРК оснащен зенитными ракетами 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3, 9М96Е и 9М96Е2. С-400 состоит на вооружении в России, Белоруссии и Китае. Достигнуты предварительные договоренности о поставках в Индию, Саудовскую Аравию, Ирак и Марокко.