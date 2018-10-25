АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной

Недавно в Сети начали распространяться слухи о том, что отцом будущего ребенка Марии Порошиной является ее друг Ярослав Бойко. Артист решил прояснить ситуацию и прокомментировал сплетни о романе со знаменитостью.

Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной

Ярослав Бойко и Мария Порошина вместе сыграли в многосерийном фильме «Всегда говори всегда» и до сих пор хорошо общаются. Недавно у них появилась еще одна совместная роль в спектакле, после чего и появились слухи об их романе. Поскольку у Ярослава Бойко имеется внебрачный сын, в сплетни об отношениях актеров общественность поверила сразу. А когда стали говорить, что Мария Порошина беременна, никто не сомневался, что отцом ее будущего ребенка является именно партнер по спектаклю.

Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной

Сейчас Ярослав Бойко решил высказаться по этой ситуации и рассказал, что Мария Порошина уже опровергла слухи, и о романе с ним, и о беременности от него. Артист сообщал, что уже давно привык к подобным сплетням, ведь они длятся на протяжении 15 лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выпуск двухтопливного LADA Largus ожидается в
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Горбатые киты не хотят петь около морских судов,
Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн
Кен Блок создал дрифт-пикап Ford F-150
DocDoc выпускает часы для онлайн-консультаций с
На Марсе могут существовать богатые кислородом
Инженеры научили двух дронов открывать двери
Соединённые Штаты обвиняют Россию в создании
В Великобритании водитель автобуса похвастался
Сын Светланы Моргуновой прокомментировал слухи о
Компания Toyota в сентябре увеличила продажи в
Поправившийся Дима Билан показал постельное фото
Forbes назвал самую богатую женщину России
В 2020 году компания Zotye привезет в Россию
Опубликована секретная фотография сына Кейт
Названы 5 витаминов и минералов, ускоряющих
Елизавета Боярская впервые заговорила о второй
На видео попали катастрофические последствия
Компания Panasonic анонсировала смартфоны Eluga
Саратовский депутат начал эксперимент по
Эксперты назвали причины потери лидерства России
Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с
Компания Lamborghini протестировала обновленную
В следующем году флэш-память NAND подешевеет еще
Алиана Устиненко назвала Алену Савкину достойной
Ученые: Гиподинамия вредит сердцу больше, чем
В Москве начал работу онлайн-тренажер по
В Министерстве обороны Турции назвали сроки
На мужа Елены Летучей подали в суд из-за
Просмотреть все новости