Ярослав Бойко прокомментировал слухи о романе с Марией Порошиной





Ярослав Бойко и Мария Порошина вместе сыграли в многосерийном фильме «Всегда говори всегда» и до сих пор хорошо общаются. Недавно у них появилась еще одна совместная роль в спектакле, после чего и появились слухи об их романе. Поскольку у Ярослава Бойко имеется внебрачный сын, в сплетни об отношениях актеров общественность поверила сразу. А когда стали говорить, что Мария Порошина беременна, никто не сомневался, что отцом ее будущего ребенка является именно партнер по спектаклю.Сейчас Ярослав Бойко решил высказаться по этой ситуации и рассказал, что Мария Порошина уже опровергла слухи, и о романе с ним, и о беременности от него. Артист сообщал, что уже давно привык к подобным сплетням, ведь они длятся на протяжении 15 лет.