В Японии двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил





Как сообщает агентство Kyodo, медики диагностировали у ребенка только перелом ноги. В момент инцидента дома никого не было: мать мальчика на 20 минут вышла к соседке. За это короткое время и случился несчастный случай.Под окнами малыша нашла женщина, которая проживает в этой же многоэтажке. Она вызвала полицию и бригаду скорой помощи.