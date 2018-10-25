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В Японии двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил

В Японии в городе Кавасаки двухлетний мальчик выжил, упав с девятого этажа. От тяжелых травм малыша спас недавно вспаханный газон.

В Японии двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил

Как сообщает агентство Kyodo, медики диагностировали у ребенка только перелом ноги. В момент инцидента дома никого не было: мать мальчика на 20 минут вышла к соседке. За это короткое время и случился несчастный случай.

Под окнами малыша нашла женщина, которая проживает в этой же многоэтажке. Она вызвала полицию и бригаду скорой помощи.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:29

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