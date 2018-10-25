В Японии двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил
В Японии в городе Кавасаки двухлетний мальчик выжил, упав с девятого этажа. От тяжелых травм малыша спас недавно вспаханный газон.
Как сообщает агентство Kyodo, медики диагностировали у ребенка только перелом ноги. В момент инцидента дома никого не было: мать мальчика на 20 минут вышла к соседке. За это короткое время и случился несчастный случай.
Под окнами малыша нашла женщина, которая проживает в этой же многоэтажке. Она вызвала полицию и бригаду скорой помощи.
Как сообщает агентство Kyodo, медики диагностировали у ребенка только перелом ноги. В момент инцидента дома никого не было: мать мальчика на 20 минут вышла к соседке. За это короткое время и случился несчастный случай.
Под окнами малыша нашла женщина, которая проживает в этой же многоэтажке. Она вызвала полицию и бригаду скорой помощи.
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:29