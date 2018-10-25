В результате ДТП в Ставрополе пострадали шесть человек





Мужчина, находящийся за рулем автомобиля Daewoo Nexia, двигался со стороны Южного Обхода по направлению к улице Доваторцев. На закруглении трассы автомобилист потерял контроль над своим транспортным средством, поэтому столкнулся с иномаркой Toyota Camry в соседнем ряду. Седан выскочил за пределы дороги через бордюрное ограждение и врезался в опору ЛЭП.В медучреждение были доставлены шесть человек, детей среди них нет. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и подробности случившегося.