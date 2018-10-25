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Компания Lamborghini протестировала обновленную модель Urus

На известном гоночном треке Vallelunga состоялся первый тест обновленного автомобиля Lamborghini Urus. Необычный кроссовер знаменитой марки сохранил спортивный стиль, совместив его с улучшенными характеристиками проходимости.

Компания Lamborghini протестировала обновленную модель Urus

Как известно, Vallelunga пребывает в достаточно плачевном состоянии уже длительный период времени. Качество дороги оставляет желать лучшего, в связи с чем тестирование обычного спортивного автомобиля на таком полотне не представляется возможным. Впрочем, данное ограничение не относится к кроссоверам. Платформа MLB Evo, благодаря которой был обновлен Urus, является одной из передовых. Этим ранее воспользовались разработчики таких авто, как Audi A8 и Bentley Bentayga. По некоторым сведениям, именно качество дорожного полотна Vallelunga повлияло на начало обновления автомобиля. Впрочем, компания в течение достаточно длительного периода времени планировала расширить модельный ряд.

На текущий момент предположительная стоимость авто остается неизвестной. Дата официального анонса кроссовера от Lamborghini также не разглашается.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00

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