Компания Lamborghini протестировала обновленную модель Urus





Как известно, Vallelunga пребывает в достаточно плачевном состоянии уже длительный период времени. Качество дороги оставляет желать лучшего, в связи с чем тестирование обычного спортивного автомобиля на таком полотне не представляется возможным. Впрочем, данное ограничение не относится к кроссоверам. Платформа MLB Evo, благодаря которой был обновлен Urus, является одной из передовых. Этим ранее воспользовались разработчики таких авто, как Audi A8 и Bentley Bentayga. По некоторым сведениям, именно качество дорожного полотна Vallelunga повлияло на начало обновления автомобиля. Впрочем, компания в течение достаточно длительного периода времени планировала расширить модельный ряд.На текущий момент предположительная стоимость авто остается неизвестной. Дата официального анонса кроссовера от Lamborghini также не разглашается.