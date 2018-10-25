В Москве начал работу онлайн-тренажер по предпринимательству для школьников





По словам руководителя проекта Ярослава Самылина, онлайн-тренажер уже доступен для скачивания на мобильные устройства. Приложение было разработано победителями прошлого конкурса «Мой первый бизнес». Авторы проекта отмечают, что при запуске бизнеса необходимо заранее просчитывать все риски. Для того, чтобы школьники могли этому научиться, был разработан данный тренажер. Симулятор позволит подросткам оценить свои знания в маркетинге, менеджменте, финансах и праве.Второй конкурс «Мой первый бизнес» запустили 1 октября. Его победители получат гранты на обучение в РЭУ им. Плеханова, образовательном центре «Сириус», а также ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и другие гаджеты. Регистрация на сайте kapitany.ru продлится до 10 декабря, а итоги конкурса подведут в конце текущего года. В первом конкурсе в прошлом году приняли участие 408 тысяч школьников.