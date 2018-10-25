На мужа Елены Летучей подали в суд из-за невыплаты алиментов

Как рассказала сама Гордон, супруг Елены Летучей за последние три года платил алименты с периодичностью не чаще одного раза в 4 месяца, а сумма не превышала 10000 рублей. По ее словам, Летучая перечисляла такую же сумму несколько раз. У Юрия Анашенкова и его экс-супруги Асмик Вайе Рейтор в браке родились двое детей, и за них теперь ему нужно платить алименты.Однако Асмик Вайе Рейтор практически не получает выплат от Анашенкова, и после долгого ожидания женщина решила обратиться к адвокату Кате Гордон.