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Ученые: Беременность в возрасте до 29 лет защищает женщин от рака

Ученых из Норвегии и Дании сообщили, что беременность до 29 лет, а также роды на сроке не ранее 34 недели снижают риск развития рака груди. Такой вывод специалисты сделали в ходе исследования, которое длилось около 40 лет.

Ученые: Беременность в возрасте до 29 лет защищает женщин от рака

В эксперименте приняли участие более 4 миллионов женщин. Благодаря анализам ученые смогли определить момент изменений в организме женщины, которые дают ей дополнительную защиту от рака молочной железы. Как выяснялось переломный момент наступает на 34 неделе беременности. Ученые заявили, что родившие до 29 лет женщины приблизительно на 14% реже заболевали раком груди, чем бездетные представительницы прекрасного пола.

Также стало известно, что роды после 34 недели после 2 или 3 беременности в возрасте до 29 лет еще больше уменьшают вероятность развития рака молочной железы. Согласно гипотезе исследователей, именно на этом сроке женский организм получает какой-то особый сигнал, который активизирует иммунитет.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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