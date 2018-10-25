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Кристина Лясковец и Федор Стрелков расстались

Одна из самых ярких пар скандальной телестройки «Дом-2» рассталась. Кристина Лясковец и Федор Стрелков больше не вместе.

2 года прошло с тех времен, когда Кристина Лясковец и Федор Стрелков являлись полноправными участниками реалити-шоу «Дом-2». Несмотря на то, что они покинули Периметр, интерес телезрителей к ним не угас, к тому же парочка обещала поклонникам, что совсем скоро покажет фотографии со своей свадьбы.

Кристина Лясковец и Федор Стрелков расстались

Но до ЗАГСа Кристина и Федор так и не дошли. Сначала ребята начали активно работать над развитием собственного бизнеса, затем занимались ремонтом в московской недвижимости, которую им приобрели родители, а теперь и вовсе расстались.

Доказательством того, что у Лясковец и Стрелкова не все хорошо в отношениях, стало то, что Кристина неожиданно для поклонников удалила в личном профиле все совместные фотографии с возлюбленным. Также появилась информация, что они перестали общаться и даже разъехались.

Многим интернет-пользователям, по их словам, теперь стало понятно, почему Кристина Лясковец все чаще начала публиковать у себя на страничке в Instagram грустные посты.

Кристина Лясковец и Федор Стрелков расстались

«Люди перестали делать поступки. Они только требуют, хотят только брать, брать, брать...но не готовы отдавать. Стало слишком много красивых слов, просто слов, набор букв, который не несёт за собой никакого смысла..» - пишет Кристина в личном микроблоге.

Нужно сказать, что новость о расставании Кристины Лясковец и Федора Стрелкова очень расстроила многих поклонников. Сейчас фанаты пары каждый день буквально забрасывают бывших участников «Дома-2» вопросами о причине расставания, однако экс-влюбленные продолжают хранить молчание.

«Крис, вы что с Федей расстались? Почему? Вы такая красивая пара была! Очень жаль..», «Лясковец и Стрелкова я считала идеальной парой «Дома-2»! Мне очень обидно за то, что они так и не сдержали свое обещание, которое давали покидая Периметр!», «Такая красивая пара была, очень жаль..» - продолжают писать поклонники Лясковец и Стрелкова в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:04

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