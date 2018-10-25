Екатерина и Александр Стриженовы празднуют 31-летнюю годовщину свадьбы

Семья Стриженовых является одной из самых крепких и красивых в отечественном шоу-бизнесе. Сама Екатерина Стриженова с шуткой отмечает, что вместе они живут уже 31 год, но умудрились за это время не поубивать друг друга.Недавно супруги стали бабушкой и дедушкой. В марте нынешнего года их дочь заявила о своей беременности, а через некоторое время у нее родился сын Петр. По словам Екатерины Стриженовой, сейчас они вместе с мужем стараются больше времени проводить со своим внуком.