МediaTek презентует бюджетную однокристальную систему SoC Helio P70





Система обладает CPU предыдущего поколения с 4-мя ядрами, впрочем, параметр частоты у новинки все же слегка выше - 2,1 ГГц в сравнении с Р60, у которой данный параметр равнялся 2,0 ГГц. Графические ядра также одинаковые с небольшой разницей в частотах. Новая модель обладает тем же Mali-G72 MP3, частота которого на 100 единиц выше, нежели у предыдущего поколения, и составляет 900 МГц. При детальном просмотре характеристик новой модели достаточно трудно найти существенные отличия от системы Р60. Тем не менее, по словам производителей, модель сохранила все преимущества предыдущей версии.Стоит отметить также новый движок ИИ. Эксперты утверждают, что его быстродействие возросло на 30% в сравнение с P60.