Денис Лебедев ночует в машине возле дома Бузовой и ждет от нее прощения





До сих пор Ольга не пошла на компромисс, и, несмотря на попытки поговорить с «любимой», Денис так и остается у «разбитого корыта».Сыровар все еще надеется покорить сердце звезды, хотя она ему прямо дала понять, что между ними ничего уже не будет.Тем временем Лебедев решил судиться с оклеветавшими его людьми, тогда как Ольга Бузова заявила в Сети, что Денис ее обманывал, и у нее есть доказательства его неверности.Напомним, что победителя шоу «Замуж за Бузову» обвинили в корысти, и якобы он взял деньги под этот проект у своей бывшей жены, а затем потратил эти средства, развлекая новую любовницу.Ольга Бузова уже не раз обжигалась в отношениях с противоположным полом, поэтому вряд ли простит Лебедева. При этом многие не исключают, что их размолвка, да впрочем и вся «любовь», является просто частью шоу.