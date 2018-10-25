Денис Лебедев ночует в машине возле дома Бузовой и ждет от нее прощения
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев пытается реабилитироваться в ее глазах и даже ночует возле ее дома в машине, надеясь на прощение.
До сих пор Ольга не пошла на компромисс, и, несмотря на попытки поговорить с «любимой», Денис так и остается у «разбитого корыта».
Сыровар все еще надеется покорить сердце звезды, хотя она ему прямо дала понять, что между ними ничего уже не будет.
Тем временем Лебедев решил судиться с оклеветавшими его людьми, тогда как Ольга Бузова заявила в Сети, что Денис ее обманывал, и у нее есть доказательства его неверности.
Напомним, что победителя шоу «Замуж за Бузову» обвинили в корысти, и якобы он взял деньги под этот проект у своей бывшей жены, а затем потратил эти средства, развлекая новую любовницу.
Ольга Бузова уже не раз обжигалась в отношениях с противоположным полом, поэтому вряд ли простит Лебедева. При этом многие не исключают, что их размолвка, да впрочем и вся «любовь», является просто частью шоу.
До сих пор Ольга не пошла на компромисс, и, несмотря на попытки поговорить с «любимой», Денис так и остается у «разбитого корыта».
Сыровар все еще надеется покорить сердце звезды, хотя она ему прямо дала понять, что между ними ничего уже не будет.
Тем временем Лебедев решил судиться с оклеветавшими его людьми, тогда как Ольга Бузова заявила в Сети, что Денис ее обманывал, и у нее есть доказательства его неверности.
Напомним, что победителя шоу «Замуж за Бузову» обвинили в корысти, и якобы он взял деньги под этот проект у своей бывшей жены, а затем потратил эти средства, развлекая новую любовницу.
Ольга Бузова уже не раз обжигалась в отношениях с противоположным полом, поэтому вряд ли простит Лебедева. При этом многие не исключают, что их размолвка, да впрочем и вся «любовь», является просто частью шоу.