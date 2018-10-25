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Татьяна Навка заявила, что не хочет работать тренером

Татьяна Навка рассказала о том, что она не хочет работать тренером. Знаменитая фигуристка считает, что данное занятие слишком тяжелое для нее.

Татьяна Навка заявила, что не хочет работать тренером

На данный момент Татьяна Навка больше не занимается профессиональным фигурным катанием. Она выступает с собственным ледовым шоу, с которым гастролирует по всей стране. И хотя многие считают, что спортсменка могла бы стать хорошим тренером, она не стремится к этой деятельности. Супруга Дмитрия Пескова объясняет это тем, что не хочет брать на себя ответственность, которая обычно ложиться на наставника. Сейчас фигуристка хочет посвятить всю себя творчеству и семье.

Татьяна Навка заявила, что не хочет работать тренером

Благодаря ледовому шоу Татьяна Навка попробовала себя в роли музыкального продюсера, костюмера и режиссера. Также в команде Татьяны Навки имеется множество фигуристов, в том числе и молодых, которых ей приходится наставлять и делиться с ними собственным опытом. Но несмотря на свою занятость, спортсменка не забывает и про свою семью, уделяя им много времени.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:55

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