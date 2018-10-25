Татьяна Навка заявила, что не хочет работать тренером





На данный момент Татьяна Навка больше не занимается профессиональным фигурным катанием. Она выступает с собственным ледовым шоу, с которым гастролирует по всей стране. И хотя многие считают, что спортсменка могла бы стать хорошим тренером, она не стремится к этой деятельности. Супруга Дмитрия Пескова объясняет это тем, что не хочет брать на себя ответственность, которая обычно ложиться на наставника. Сейчас фигуристка хочет посвятить всю себя творчеству и семье.Благодаря ледовому шоу Татьяна Навка попробовала себя в роли музыкального продюсера, костюмера и режиссера. Также в команде Татьяны Навки имеется множество фигуристов, в том числе и молодых, которых ей приходится наставлять и делиться с ними собственным опытом. Но несмотря на свою занятость, спортсменка не забывает и про свою семью, уделяя им много времени.