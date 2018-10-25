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Леонид Агутин похвастался в Instagram стройностью Анжелики Варум

Известный певец Леонид Агутин в своем блоге Instagram опубликовал фото с семейного отдыха на лодке. Анжелика Варум ловила рыбу и светилась от счастья. Поклонники высоко оценили фигуру и стройность певицы.

Леонид Агутин похвастался в Instagram стройностью Анжелики Варум

На фотографиях можно увидеть счастливую Анжелику Варум с широкой улыбкой, она ловила рыбу и отпускала ее обратно в море. На ней надета футболка свободного кроя, короткие шорты, а на голове красуется стильная стрижка. Под своим постом Агутин отметил, что поездка случилась несколько недель назад, а сейчас пальцы самостоятельно совершают публикацию. Солнце было большим и приветствовало всех, они были пойманы морем, которое до сих пор не хочет отпускать их подсознание.

Читатели блога Леонида Агутина по достоинству оценили фигуру Анжелики Варум и подчеркнули, что в этом возрасте она выглядит великолепно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 09:45

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