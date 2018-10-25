Разработчики представили смартфоны Samsung Galaxy A6s и A9s со стильным дизайном





Гаджеты работают на базе операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной графической оболочкой Samsung Experience 9. Уже в ближайшее время ОС будет обновлена до Android 9.0 Pie. Одной из особенностей моделей является то, что они собраны на тех же заводах, что и девайсы Xiaomi.Еще летом представители Samsung заявили, что намерены начать выпуск смартфонов по OEM-схеме — когда за производство отвечают не они, а сторонние разработчики. Если тестирование устройства удовлетворяет требованиям Samsung, то его запускают в массовое производство. Именно по такой схеме были выпущены Samsung Galaxy A6s и Galaxy A9s.Эксперты отмечают, что Galaxy A9s представляет собой региональную версию модели, выпущенной несколько недель назад. Гаджет будет продаваться на территории китайского рынка с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Стоимость устройства составляет 3499 юаней (33 тысячи рублей). В продаже он появится в конце октября.Samsung Galaxy A6s является абсолютно новым смартфоном, который оснащен IPS-экраном диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей (FHD+). Гаджет работает на базе микропроцессора Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц, объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, а постоянной — 64 или 128 в зависимости от модификации. Также устройство имеет двойную основную камеру (12+12 мегапикселей) и фронтальную на 24 мегапикселя. Емкость акумуляторной батареи составляет 3300 мАч.Корпус Samsung Galaxy A6s выполнен в черном, голубом, розовом и красном цветах. Стоимость устройства составляет 1 799 юаней (17 000 рублей) за модель с 64 гигабайтами постоянной памяти, тогда как за конфигурацию со 128 ГБ флеш-памяти придется заплатить 2 199 юаней (21 000 рублей). В продажу смартфон поступит в ближайшие дни. Будет ли устройство доступно на российском и европейском рынках не сообщается.