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Ученые назвали способ предотвращения внезапного инсульта

Международная группа ученых выяснила, как избежать преждевременного инсульта людям с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Для этого достаточно отказаться от курения и вести здоровый образ жизни, сообщает портал EurekAlert!.

Ученые назвали способ предотвращения внезапного инсульта

В течение семи лет эксперты наблюдали за 306 473 пациентами в возрасте от 40 до 73 лет. Все они имели наследственные болезни, но при этом вели здоровый образ жизни: не курили, регулярно употребляли рыбу, фрукты и овощи, а также занимались физическими упражнениями. И ни у одного из них не было зарегистрировано случаев инсульта.

Специалисты отметили, что предрасположенность к инсульту на 35% увеличивала вероятность возникновения этого заболевания вне зависимости от образа жизни. Но нездоровый образ жизни увеличивал риск возникновения инсульта до 66%.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:35

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