Ученые назвали способ предотвращения внезапного инсульта





В течение семи лет эксперты наблюдали за 306 473 пациентами в возрасте от 40 до 73 лет. Все они имели наследственные болезни, но при этом вели здоровый образ жизни: не курили, регулярно употребляли рыбу, фрукты и овощи, а также занимались физическими упражнениями. И ни у одного из них не было зарегистрировано случаев инсульта.Специалисты отметили, что предрасположенность к инсульту на 35% увеличивала вероятность возникновения этого заболевания вне зависимости от образа жизни. Но нездоровый образ жизни увеличивал риск возникновения инсульта до 66%.