Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз своим поклонникам





Поклонники посчитали запись нового трека от Бузовой хорошей утренней новостью и пожелали удачи своей любимой «Олюшке»., - анонсировала будущий хит певица.Подписчики очередной раз поразились невероятной работоспособности Бузовой и скорости, с которой она записывает свои новые композиции.Хейтеры очередной раз обвинили Ольгу в использовании ботов, которые «строчат посты» и «хвалят день и ночь», а сама Бузова в это время отдыхает.В своих хэштегах к публикации знаменитость не забыла упомянуть, что #моилюдивсегдасомной, тем самым признаваясь в любви к поклонникам своего творчества.