Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз своим поклонникам
В Instagram популярной певицы Ольги Бузовой появилось новое фото из студии звукозаписи и, судя по комментарию знаменитости, она приготовила своим фанатам сюрприз.
Поклонники посчитали запись нового трека от Бузовой хорошей утренней новостью и пожелали удачи своей любимой «Олюшке».
«Ночь, студия и новая песня для вас. Готовлю сюрприз. Ждёте?», - анонсировала будущий хит певица.
Подписчики очередной раз поразились невероятной работоспособности Бузовой и скорости, с которой она записывает свои новые композиции.
Хейтеры очередной раз обвинили Ольгу в использовании ботов, которые «строчат посты» и «хвалят день и ночь», а сама Бузова в это время отдыхает.
В своих хэштегах к публикации знаменитость не забыла упомянуть, что #моилюдивсегдасомной, тем самым признаваясь в любви к поклонникам своего творчества.
Поклонники посчитали запись нового трека от Бузовой хорошей утренней новостью и пожелали удачи своей любимой «Олюшке».
«Ночь, студия и новая песня для вас. Готовлю сюрприз. Ждёте?», - анонсировала будущий хит певица.
Подписчики очередной раз поразились невероятной работоспособности Бузовой и скорости, с которой она записывает свои новые композиции.
Хейтеры очередной раз обвинили Ольгу в использовании ботов, которые «строчат посты» и «хвалят день и ночь», а сама Бузова в это время отдыхает.
В своих хэштегах к публикации знаменитость не забыла упомянуть, что #моилюдивсегдасомной, тем самым признаваясь в любви к поклонникам своего творчества.