АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз своим поклонникам

В Instagram популярной певицы Ольги Бузовой появилось новое фото из студии звукозаписи и, судя по комментарию знаменитости, она приготовила своим фанатам сюрприз.

Поклонники посчитали запись нового трека от Бузовой хорошей утренней новостью и пожелали удачи своей любимой «Олюшке».

Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз своим поклонникам

«Ночь, студия и новая песня для вас. Готовлю сюрприз. Ждёте?», - анонсировала будущий хит певица.

Подписчики очередной раз поразились невероятной работоспособности Бузовой и скорости, с которой она записывает свои новые композиции.

Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз своим поклонникам

Хейтеры очередной раз обвинили Ольгу в использовании ботов, которые «строчат посты» и «хвалят день и ночь», а сама Бузова в это время отдыхает.

В своих хэштегах к публикации знаменитость не забыла упомянуть, что #моилюдивсегдасомной, тем самым признаваясь в любви к поклонникам своего творчества.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве начал работу онлайн-тренажер по
В Министерстве обороны Турции назвали сроки
На мужа Елены Летучей подали в суд из-за
Ученые: Беременность в возрасте до 29 лет
В Японии двухлетний мальчик упал с девятого этажа
В результате ДТП в Ставрополе пострадали шесть
Екатерина и Александр Стриженовы празднуют
МediaTek презентует бюджетную однокристальную
Кристина Лясковец и Федор Стрелков расстались
Татьяна Навка заявила, что не хочет работать
Денис Лебедев ночует в машине возле дома Бузовой
Леонид Агутин похвастался в Instagram стройностью
Разработчики представили смартфоны Samsung Galaxy
Ученые назвали способ предотвращения внезапного
Ольга Бузова новой песней приготовила сюрприз
Врач объявил о слабоумии пациентки после того,
Ученые ищут добровольцев для родов в космосе
Пропавший самолет MH370 нашли на Google-картах
Ученые назвали причины для ежедневного
Утром в Екатеринбурге эвакуировали горный
Кроссовер Peugeot 3008 стал самым продаваемым
Американские военные промахнулись при сбрасывании
Два человека погибли, один пропал без вести в
Американский генерал заявил о неизбежности войны
У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую
Nissan Patrol получил модификацию Gazelle
Ученые обнаружили неожиданную опасность зимы
Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за
Ксения Собчак развеяла слухи о второй
Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от
Просмотреть все новости