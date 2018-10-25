Утром в Екатеринбурге эвакуировали горный университет
Сегодня утром в Екатеринбурге был эвакуирован горный университет (УГГУ). Студенты и сотрудники учебного учреждения были выведены на безопасное расстояние из-за подозрительного предмета, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
В сообщении отмечается, что эвакуировано было более 500 человек. Причиной экстренных мер стал бесхозный подозрительный предмет, обследованием которого займутся вызванные специалисты. О результатах проверки в полиции обещали сообщить позднее.
В сообщении отмечается, что эвакуировано было более 500 человек. Причиной экстренных мер стал бесхозный подозрительный предмет, обследованием которого займутся вызванные специалисты. О результатах проверки в полиции обещали сообщить позднее.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:49