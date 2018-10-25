Ученые ищут добровольцев для родов в космосе





Как сообщается, в проекте планируется использовать не людей, а биоматериал для рождения, то есть сперматозоиды и яйцеклетки. После отбора кандидатов образцы будут помещены в специальную капсулу и отправлены в космос, где и произойдет оплодотворение. После четырех дней развития эмбриона инкубатор вернется обратно на Землю, затем планируется начать процесс обычной беременности и произвести роды. Несмотря на то, что точные детали эксперимента не раскрываются, его результат даст множество ответов на вопрос о реальности космического оплодотворения.В 2024 году ученые планируют отправить в космос беременную женщину, которой там предстоит произвести роды. Помогать участнице эксперимента будут врачи мирового уровня. Также отмечается, что эта процедура будет весьма дорогостоящей с учетом того, что даже зачатие эмбриона на орбите обойдется в сумму от $250 тысяч до $5 миллионов.