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Ученые ищут добровольцев для родов в космосе

Ученые ищут добровольцев для участия в программе родов космосе. Специалисты планируют собрать генетический материал, который в 2021 году будет отправлен на орбиту Земли, где и произойдет акт оплодотворения.

Ученые ищут добровольцев для родов в космосе

Как сообщается, в проекте планируется использовать не людей, а биоматериал для рождения, то есть сперматозоиды и яйцеклетки. После отбора кандидатов образцы будут помещены в специальную капсулу и отправлены в космос, где и произойдет оплодотворение. После четырех дней развития эмбриона инкубатор вернется обратно на Землю, затем планируется начать процесс обычной беременности и произвести роды. Несмотря на то, что точные детали эксперимента не раскрываются, его результат даст множество ответов на вопрос о реальности космического оплодотворения.

В 2024 году ученые планируют отправить в космос беременную женщину, которой там предстоит произвести роды. Помогать участнице эксперимента будут врачи мирового уровня. Также отмечается, что эта процедура будет весьма дорогостоящей с учетом того, что даже зачатие эмбриона на орбите обойдется в сумму от $250 тысяч до $5 миллионов.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:15

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