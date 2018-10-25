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Американские военные промахнулись при сбрасывании грузовика с самолета

Американские военные промахнулись при сбрасывании бронированного грузовика «Хамви» с военно-транспортного самолета С-17. Военнослужащие десантировали броневик на минуту раньше положенного времени, и техника приземлилась в сельской местности в полутора километрах от назначенной зоны высадки.

Американские военные промахнулись при сбрасывании грузовика с самолета

Инцидент произошел в Форт Браге в Северной Калифорнии. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Частная собственность осталась неповрежденной. Военная прокуратура начала расследование инцидента.

Отметим, что схожий эпизод произошел в апреле 2016 года во время учений в Германии. Тогда три автомобиля «Хамви» также десантировались раньше положенного времени. Броневики разбились после того, как сорвались с десантной платформы.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:38

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