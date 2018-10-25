Американские военные промахнулись при сбрасывании грузовика с самолета





Инцидент произошел в Форт Браге в Северной Калифорнии. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Частная собственность осталась неповрежденной. Военная прокуратура начала расследование инцидента.Отметим, что схожий эпизод произошел в апреле 2016 года во время учений в Германии. Тогда три автомобиля «Хамви» также десантировались раньше положенного времени. Броневики разбились после того, как сорвались с десантной платформы.