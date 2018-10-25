Американский генерал заявил о неизбежности войны между США и Китаем
Соединенные Штаты и Китай неизбежно придут к военному противостоянию, ожидать которое следует уже через 15 лет. О большой вероятности негативного исхода американо-китайских отношений заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который в период 2014-2017 годов возглавлял сухопутные войска США в Европе.
Заявление американского генерала, которое было сделано в рамках Варшавского форума по безопасности, цитирует информагентство Associated Press.
По мнению Ходжеса, США нуждаются в прочной европейской опоре, чтобы "и на Тихом океане, и в Европе делать все, что нужно, чтобы справиться с китайской угрозой".
Заявление американского генерала, которое было сделано в рамках Варшавского форума по безопасности, цитирует информагентство Associated Press.
По мнению Ходжеса, США нуждаются в прочной европейской опоре, чтобы "и на Тихом океане, и в Европе делать все, что нужно, чтобы справиться с китайской угрозой".
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:30