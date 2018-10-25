Американский генерал заявил о неизбежности войны между США и Китаем





Заявление американского генерала, которое было сделано в рамках Варшавского форума по безопасности, цитирует информагентство Associated Press.По мнению Ходжеса, США нуждаются в прочной европейской опоре, чтобы "и на Тихом океане, и в Европе делать все, что нужно, чтобы справиться с китайской угрозой".