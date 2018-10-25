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Кроссовер Peugeot 3008 стал самым продаваемым автомобилем бренда в России

В прошлом месяце продажи автомобилей французской марки Peugeot сократились примерно на 30%. Аналитики назвали кроссовер Peugeot 3008 самым продаваемым автомобилем данной компании.

Кроссовер Peugeot 3008 стал самым продаваемым автомобилем бренда в России

В прошлом месяце на российском автомобильном рынке было продано порядка 142 машин компании Peugeot, причем это на 30% меньше, чем ожидалось. Наиболее продаваемой моделью, выпускаемой компанией, является кроссовер 3008, около половины всех продаж приходятся на данную машину. С учетом того, что общее количество реализованной продукции равняется 142 автомобилям, 79 из них были Peugeot 3008. Несмотря на определенные просадки в продажах, стоит отметить, что данная модель является весьма востребованной, но даже ее продажи сократились на 25%. У Peugeot 408, впрочем, ситуация значительно хуже с учетом того, что ее востребованность упала на 55%.

В течении 9 месяцев 2018 года общие продажи Peugeot возросли на 8,2%. Лидером продаж остается модель 3008 с 1081 проданным автомобилем, далее идет Peugeot 408 с показателем в 499 реализованных авто и Peugeot 5008 (189 проданных экземпляров).



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:45

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