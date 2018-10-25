У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую «монобровь»





После появления второй «челки» захваченная область становится мертвой. Отмечается, что на скриншотах она не отображается, и пользователь выставил фотографию, сделанную на другой гаджет. На данный момент разработчики Google не отреагировали на жалобу.Также до этого пользователи жаловались на быстро царапающийся корпус модели черного цвета. Первые царапины появляются уже через несколько минут использования.Смартфон Google Pixel 3 XL был презентован 9 октября. Стоимость гаджета начинается от 799 долларов.