У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую «монобровь»
Пользователь под ником JBurroughs86 на своей странице в Twitter написал, что нашел у смартфона Google Pixel 3 XL вторую «монобровь». Данный баг мешает нормально пользоваться гаджетом, и лишь перезагрузка устройства может помочь.
После появления второй «челки» захваченная область становится мертвой. Отмечается, что на скриншотах она не отображается, и пользователь выставил фотографию, сделанную на другой гаджет. На данный момент разработчики Google не отреагировали на жалобу.
Также до этого пользователи жаловались на быстро царапающийся корпус модели черного цвета. Первые царапины появляются уже через несколько минут использования.
Смартфон Google Pixel 3 XL был презентован 9 октября. Стоимость гаджета начинается от 799 долларов.
После появления второй «челки» захваченная область становится мертвой. Отмечается, что на скриншотах она не отображается, и пользователь выставил фотографию, сделанную на другой гаджет. На данный момент разработчики Google не отреагировали на жалобу.
Также до этого пользователи жаловались на быстро царапающийся корпус модели черного цвета. Первые царапины появляются уже через несколько минут использования.
Смартфон Google Pixel 3 XL был презентован 9 октября. Стоимость гаджета начинается от 799 долларов.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:15