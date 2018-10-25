АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую «монобровь»

Пользователь под ником JBurroughs86 на своей странице в Twitter написал, что нашел у смартфона Google Pixel 3 XL вторую «монобровь». Данный баг мешает нормально пользоваться гаджетом, и лишь перезагрузка устройства может помочь.

У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую «монобровь»

После появления второй «челки» захваченная область становится мертвой. Отмечается, что на скриншотах она не отображается, и пользователь выставил фотографию, сделанную на другой гаджет. На данный момент разработчики Google не отреагировали на жалобу.

Также до этого пользователи жаловались на быстро царапающийся корпус модели черного цвета. Первые царапины появляются уже через несколько минут использования.

Смартфон Google Pixel 3 XL был презентован 9 октября. Стоимость гаджета начинается от 799 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пропавший самолет MH370 нашли на Google-картах
Ученые назвали причины для ежедневного
Утром в Екатеринбурге эвакуировали горный
Кроссовер Peugeot 3008 стал самым продаваемым
Американские военные промахнулись при сбрасывании
Два человека погибли, один пропал без вести в
Американский генерал заявил о неизбежности войны
У смартфона Google Pixel 3 XL нашли вторую
Nissan Patrol получил модификацию Gazelle
Ученые обнаружили неожиданную опасность зимы
Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за
Ксения Собчак развеяла слухи о второй
Ученые: Уколы ботокса снижают удовольствие от
В сентябре продажи Jaguar Land Rover на
Нынешнюю площадку «Дома-2» снесут летом 2019 года
Qualcomm продолжает работу над технологией
Новый компакт-вэн Mitsubishi Delica рассекретили
Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A8s
В Battlefield V "Королевская битва" появится в
Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую
В Сети показали версию Ford F-150 от ателье Roush
Названы главные принципы популярной среди звезд
Ученые: У жителей больших городов быстрее
Ольга Рапунцель: «Мы с Димой отличный пример для
Лена Миро считает, что королевская семья
Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 переделали в
Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем
Скорбящая Лариса Гузеева поддержала Марию
Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София
Просмотреть все новости