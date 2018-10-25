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Nissan Patrol получил модификацию Gazelle

Три модификации автомобиля Patrol были анонсированы компанией Nissan: Falcon, Gazelle и Gazelle X. Новинки проектировались для любителей езды по пустыне на основе одной и той же версии авто с 4,8-литровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил.

Nissan Patrol получил модификацию Gazelle

Первой из них является Patrol Falcon. Его отличительными признаками можно назвать слегка расширенные колесные арки из неокрашенного пластика, а также множество деталей с хромированным покрытием и небольшой спойлер. Вторая модель Patrol Gazelle имеет увеличенные 17-дюймовые диски со специальными шинами для внедорожников, а сзади у нее имеется немного больший, чем у предыдущей модели, спойлер. Также стоит отметить наличие достаточно мощной лифтованной подвески и электрическую лебедку грузоподъемностью до 4,3 тонн. Третий автомобиль из серии подойдет для наиболее экстремальных поездок. Nissan Gazelle X выделяется, в первую очередь, массивными бамперами, а также экспедиционным багажником. Авто имеет подвеску со спортивными амортизаторами марки “King”, а также 17-дюймовые диски с увеличенными покрышками, чья ширина составляет 315 мм.

Несмотря на то, что анонс моделей уже состоялся, ориентировочная цена на машины названа не была. Также не известна и дата начала продаж.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:00

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