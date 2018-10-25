Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за гипертонии





Сейчас 44-летняя дочь прославленного режиссера Никиты Михалкова активно занимается физкультурой, намереваясь сохранить свою стройность и поберечь здоровье.Долгое время Анна Михалкова была известна широкой публике своей любовью к сытной пище и довольно пышными формами при небольшом росте. Но некоторое время назад поклонники семейства Михалковых не смогли не заметить внешних изменений у Анны, которая становилась день ото дня все более стройной привлекательной.Анна Михалкова отказывалась комментировать свое похудение, но недавно все-таки решила открыть секрет, волновавший многих. Оказалось, что экстренное похудение – вынужденная мера, на которую ей пришлось пойти ради собственного здоровья.Подробности рациона питания актриса рассказать отказалась, но отметила, что старается отныне вести правильный образ жизни.