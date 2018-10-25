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Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за гипертонии

Секрет феноменального похудения актрисы Анны Михалковой оказался прост. Она сбросила 15 килограмм лишнего веса, борясь с симптомами усилившейся гипертонии.

Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за гипертонии

Сейчас 44-летняя дочь прославленного режиссера Никиты Михалкова активно занимается физкультурой, намереваясь сохранить свою стройность и поберечь здоровье.

Долгое время Анна Михалкова была известна широкой публике своей любовью к сытной пище и довольно пышными формами при небольшом росте. Но некоторое время назад поклонники семейства Михалковых не смогли не заметить внешних изменений у Анны, которая становилась день ото дня все более стройной привлекательной.

Анна Михалкова сбросила 15 килограмм из-за гипертонии

Анна Михалкова отказывалась комментировать свое похудение, но недавно все-таки решила открыть секрет, волновавший многих. Оказалось, что экстренное похудение – вынужденная мера, на которую ей пришлось пойти ради собственного здоровья.

Подробности рациона питания актриса рассказать отказалась, но отметила, что старается отныне вести правильный образ жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:42

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