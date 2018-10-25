Ученые обнаружили неожиданную опасность зимы





Во время исследования ученые изучили данные 274 тысяч жителей Швеции, которым в 1998 — 2013 годах был поставлен диагноз инфаркт миокарда. Возраст участников опыта составлял 50 — 89 лет. Медики определили, что при снижении температуры воздуха ниже нуля по Цельсию, вероятность сердечного приступа возрастала на десять процентов. Сперва ученые посчитали, что на увеличение количества выявление болезней может влиять загрязненный воздух, но позже выяснилось, что решающее значение имеет именно низкая температура. Отмечается, что при росте показателя до 2-4 градусов, приступы случались реже.По словам медиков, данный фактор объясняется тем, что зимой сосуды в организме человека сужаются, и в сердце поступает меньше кислорода. В зоне риска особенно те люди, которые часто простужаются.