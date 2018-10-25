Ксения Собчак развеяла слухи о второй беременности, показав плоский голый живот





Примечательно, что слухи о беременности Собчак поддерживал и ее представитель. Кирилл Суханов рассказал, что Ксения будет искать личного ассистента для нового телепроекта «Собчак слезам не верит», так как сама она будет занята хлопотами, связанными с рождением малыша.Напомним, что до появления на свет сына Платона Ксения Собчак скрывала свою беременность до последнего, и потому с уверенностью говорить об «интересном положении» теледивы говорить сложно.Пользователи не исключают, что фото с плоским животом могло быть сделано давно, например, в рекламных целях. А так как образ Собчак с годами не меняется, сложно судить об актуальности последнего снимка, так что вопрос со второй беременностью Ксении остается открытым.