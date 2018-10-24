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Ольга Рапунцель: «Мы с Димой отличный пример для подражания»

Несколько дней назад стало известно о том, что участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко упустили очередной шанс побороться за квартиру в конкурсе «Человек года». Благодаря нововведениям коллектив принял решение вернуть беременную Алену Савкину и Валерия Блюменкранца, а ведущие дали шанс Илье Яббарову.

Таким образом, выбывшие на этапе отбора, супруги в этом году участвовать в гонке за собственное жилье в столице не будут. Однако они не отчаиваются и утверждают, что будут болеть за Татьяну Владимировну и Алену, которые прошли в основной тур.

Ольга Рапунцель: «Мы с Димой отличный пример для подражания»

Более того, Дима и Оля утверждают, что пусть материальных призов они на реалити-шоу и не выигрывали, главным подарком является их дочь Василиса, рядом с которой они чувствуют себя настоящей и полноценной семьей.

А в своем недавнем посте молодая мамочка и вовсе заявила, что они с мужем являются прекрасным примером для всех телезрителей, так как в отношениях у них всегда царит идиллия.

«Дом-2 – проект о любви, об отношениях, но зачастую участники устраивают балаган, жесть, интриги, скандалы и провокации... что угодно, забывая о главной миссии проекта! Я считаю, что мы с Димой - отличный пример для всех наших телезрителей. И мы идеальные родители для своего ребенка. У нас свой тернистый путь, но мы всё преодолели, мы вместе и вместе стали лучше! Очень жаль, что по-настоящему крепких и надёжных пар на проекте очень мало», - написала Рапунцель на своей странице в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:23

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