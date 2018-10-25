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В сентябре продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 34%

В сентябре нынешнего года отечественные автолюбители стали чаще приобретать модели элитного бренда Jaguar Land Rover. Как стало известно, за прошлый месяц было продано более 1,1 тысячи экземпляров, а это на 34% лучше аналогичных прошлогодних показателей, сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ».
В сентябре продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 34%

Машин с эмблемой Jaguar было продано в количестве более 180 экземпляров (+35%), премиальных внедорожников Land Rover – 670 экземпляров (+34%). При этом, хорошие новости для автоконцерна на этом не закончились, ведь в сентябре начались продажи Range Rover и Range Rover Sport нового модельного года. Напомним, что стоимость новинок составила 7,01 и 5,06 миллиона рублей соответственно. Более того, ранее летом на российском авторынке начались продажи электрокроссовера I-Pace, цена которого составила 5,82 миллиона рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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