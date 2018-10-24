Ольга Бузова останется без мужа из-за её феминизма и богатства





Всем хорошо известно, что заработок в жизни мужчины играет очень важную роль. И приносить в семью больший доход, чем их пассия, позволяет чувствовать себя главным в семье и иметь вес над женщиной.С Ольгой Бузовой ситуация полностью обратная, мало того, что певица зарабатывает очень большие деньги, но и считается настоящей мужененавистницей.Столкнулся с этим и победитель шоу «Замуж за Бузову» - Денис Лебедев. Денис хоть и сам является успешным предпринимателем, но это не помогло ему удовлетворить несоразмерные финансовые аппетиты Бузовой. По этой причине Лебедев залез в долги, заняв немалые суммы денег, но и это не помогло ему выйти из-под «каблука» Ольги. Что в итоге и побудило певицу разорвать отношения с неудачливым сыроваром.Тяжело расставшись со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, Ольга попросту изничтожает мужчин, пытающихся завладеть ее симпатией. Из-за своего феминизма Бузова даже и не попыталась как-либо хорошо расстаться с Лебедевым, а вынесла свое негодование на публику, подтвердив нелицеприятные домыслы о бывшем ухажере.Во время съемок проекта «Замуж за Бузову» уже были видны попытки Ольги доминировать над претендентами на ее сердце, которым она, не скрывая, высказывала все свои недовольства.Такой враждебный характер и очень большие доходы становятся врагами для нее самой, они просто не позволят ей выйти замуж. И самым лучшим развитием событий для нее будет принятие решения сделать остановку в своей карьере и смягчить характер, чтобы у мужчин появился реальный шанс заполучить руку и сердце популярной телеведущей.В обратном же случае, все будет только хуже, так как мужчин, способных поддерживать немалые запросы певицы, становится все меньше.