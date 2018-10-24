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Ольга Бузова останется без мужа из-за её феминизма и богатства

Скорее всего, феноменальная популярность и достаточно сложный характер певицы Ольги Бузовой становится камнем преткновения в построении отношений.

Всем хорошо известно, что заработок в жизни мужчины играет очень важную роль. И приносить в семью больший доход, чем их пассия, позволяет чувствовать себя главным в семье и иметь вес над женщиной.

Ольга Бузова останется без мужа из-за её феминизма и богатства

С Ольгой Бузовой ситуация полностью обратная, мало того, что певица зарабатывает очень большие деньги, но и считается настоящей мужененавистницей.

Столкнулся с этим и победитель шоу «Замуж за Бузову» - Денис Лебедев. Денис хоть и сам является успешным предпринимателем, но это не помогло ему удовлетворить несоразмерные финансовые аппетиты Бузовой. По этой причине Лебедев залез в долги, заняв немалые суммы денег, но и это не помогло ему выйти из-под «каблука» Ольги. Что в итоге и побудило певицу разорвать отношения с неудачливым сыроваром.

Ольга Бузова останется без мужа из-за её феминизма и богатства

Тяжело расставшись со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, Ольга попросту изничтожает мужчин, пытающихся завладеть ее симпатией. Из-за своего феминизма Бузова даже и не попыталась как-либо хорошо расстаться с Лебедевым, а вынесла свое негодование на публику, подтвердив нелицеприятные домыслы о бывшем ухажере.

Во время съемок проекта «Замуж за Бузову» уже были видны попытки Ольги доминировать над претендентами на ее сердце, которым она, не скрывая, высказывала все свои недовольства.

Ольга Бузова останется без мужа из-за её феминизма и богатства

Такой враждебный характер и очень большие доходы становятся врагами для нее самой, они просто не позволят ей выйти замуж. И самым лучшим развитием событий для нее будет принятие решения сделать остановку в своей карьере и смягчить характер, чтобы у мужчин появился реальный шанс заполучить руку и сердце популярной телеведущей.

В обратном же случае, все будет только хуже, так как мужчин, способных поддерживать немалые запросы певицы, становится все меньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

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