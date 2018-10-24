Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 переделали в гоночное такси





Каждый желающий сможет проехаться по трассе длиной 20,8 километров на скорости до 250 километров в час и перегрузками до 1,8 g. Стоимость поездки составляет 199 евро.Разработчики установили под капотом суперседана компрессорный двигатель V8 объемом пять литров мощностью 600 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента. До скорости 100 километров в час автомобиль разгонится за 3,5 секунды. Максимальное значение составляет 322 километра в час.Jaguar XE SV Project 8 оснащен регулируемой подвеской, сплиттером спереди и двухпозиционным задним антикрылом, создающим на максимальной скорости прижимистую силу в 122 килограмма.В салоне седана установлено два кресла, каркас выполнен из углепластика, а место заднего дивана заняла металлическая панель, обеспечивающая увеличение жесткости кузова на 27 процентов.Отметим, что в прошлом году Jaguar XE SV Project 8 стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга. Модель прошла трассу за 7 минут 21,23 секунды, что на 11 секунд быстрее предыдущего рекордсмена Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.