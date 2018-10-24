Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна и Александры Черно в компании Таты Блюменкранц

«А почему девушку Безуса не позвали? Специально, чтоб он с Таткой скрестился?», «Безус есть, Тата есть, а Милены не видать», «Опять Безус с Татой виделся», - писали фолловеры в комментариях.





Так, среди гостей оказались Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов, Виктория Борисевич, Вова Гаути, Алексей Безус и недавно оформившая развод Тата Блюменкранц. Именно последняя парочка и привлекла особое внимание пользователей Сети, ведь после слухов о том, что произошло между Татой и Лешей в отеле без камер на Острове любви, им приписывают тайный роман.Плюс ко всему удивило поклонников Оганесяна, который и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram совместную фотографию с гостями, что на празднике отсутствовала Милена Безбородова, которая сейчас состоит с Безусом в отношениях и очень ревнует парня к Тате.Пока не известно, отдыхали Тата и Леша вместе, или просто вели себя как хорошие друзья в большой компании. Однако, по мнению некоторых пользователей, ребята были рады друг друга видеть и не отказали себе в возможности побыть наедине.