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Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна и Александры Черно в компании Таты Блюменкранц

Многие зрители телепроекта «Дом-2» уже в курсе того, что Александра Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС и их свадьба состоится 29 декабря этого года. По такому случаю возлюбленные решили устроить вечеринку, куда пригласили всех своих самых близких друзей, большинство из которых – действующие или бывшие их коллеги по периметру.

Так, среди гостей оказались Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов, Виктория Борисевич, Вова Гаути, Алексей Безус и недавно оформившая развод Тата Блюменкранц. Именно последняя парочка и привлекла особое внимание пользователей Сети, ведь после слухов о том, что произошло между Татой и Лешей в отеле без камер на Острове любви, им приписывают тайный роман.

Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна и Александры Черно в компании Таты Блюменкранц

Плюс ко всему удивило поклонников Оганесяна, который и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram совместную фотографию с гостями, что на празднике отсутствовала Милена Безбородова, которая сейчас состоит с Безусом в отношениях и очень ревнует парня к Тате.

«А почему девушку Безуса не позвали? Специально, чтоб он с Таткой скрестился?», «Безус есть, Тата есть, а Милены не видать», «Опять Безус с Татой виделся», - писали фолловеры в комментариях.

Пока не известно, отдыхали Тата и Леша вместе, или просто вели себя как хорошие друзья в большой компании. Однако, по мнению некоторых пользователей, ребята были рады друг друга видеть и не отказали себе в возможности побыть наедине.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:04

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