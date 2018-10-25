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Qualcomm продолжает работу над технологией быстрой зарядки АКБ смартфонов

Компания Qualcomm продолжает работу над современной технологией быстрой зарядки АКБ смартфонов. В Гонконге в рамках саммита Qualcomm 4G/5G, специалисты компании озвучили свои взгляды на очередное поколение технологии QuickCharge.

Qualcomm продолжает работу над технологией быстрой зарядки АКБ смартфонов


Технология Qualcomm со следующего года позволит смартфонам заряжаться беспроводным, а также проводным способом, с увеличенной мощностью. QuickCharge 4 текущего поколения предусматривает мощность на 18 Вт. Аналог с новой технологией увеличится до 32 Вт. В свою очередь мощность беспроводной зарядки увеличится с 12 Вт до 15 Вт. Таким образом, однокристальными системами Snapdragon 855 либо Snapdragon 865 будет поддерживаться 32-ваттная зарядка.

QuickCharge 4+, которую представили в прошлом году, поддерживает современную технологию Dual Charge. Она разделяет ток на два потока, при этом уменьшая время зарядки, а также снижая нагрев. Новую технологию Qualcomm переводят на Triple Charge. В свою очередь название может означать применение одновременно трёх потоков. Qualcomm пока не представила точные цифры для скорости зарядки.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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