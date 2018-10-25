Qualcomm продолжает работу над технологией быстрой зарядки АКБ смартфонов





Технология Qualcomm со следующего года позволит смартфонам заряжаться беспроводным, а также проводным способом, с увеличенной мощностью. QuickCharge 4 текущего поколения предусматривает мощность на 18 Вт. Аналог с новой технологией увеличится до 32 Вт. В свою очередь мощность беспроводной зарядки увеличится с 12 Вт до 15 Вт. Таким образом, однокристальными системами Snapdragon 855 либо Snapdragon 865 будет поддерживаться 32-ваттная зарядка.QuickCharge 4+, которую представили в прошлом году, поддерживает современную технологию Dual Charge. Она разделяет ток на два потока, при этом уменьшая время зарядки, а также снижая нагрев. Новую технологию Qualcomm переводят на Triple Charge. В свою очередь название может означать применение одновременно трёх потоков. Qualcomm пока не представила точные цифры для скорости зарядки.