АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в поезде

Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в поезде, когда он ехал на концерт, опубликовав сообщение в Instagram. Артист хотел поработать в пути, однако из-за связи, это сделать было невозможно.

Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в поезде


Дима Билан сообщил, что когда дело коснулось очень важного решения, связь неожиданно прервалась. Поначалу он расстроился, однако потом артист понял, что от него ничего не зависит и поэтому решил просто расслабиться. В конце поста исполнитель песен спросил у поклонников, как они справляются с приступами гнева.

Некоторые фанаты сказали, что стараются просто его выпускать, что бы никому не навредить, иначе накопленная энергия злости и гнева будет разрушать их изнутри. Другие же заявили, что при подобных приступах просто бегают и кричат.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем
Скорбящая Лариса Гузеева поддержала Марию
Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София
Ольга Бузова останется без мужа из-за её
Кейт Миддлтон нарушила протокол на королевском
Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в
Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна
Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста
Motorola выпустила комплекты для домашнего
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо пожелала
Ученые: Внимательность помогает получить
Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит
Ляйсан Утяшева поразила пользователей Instagram
Фредди Меркьюри перед смертью встречался с
Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от
Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Просмотреть все новости