Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в поезде

Дима Билан сообщил, что когда дело коснулось очень важного решения, связь неожиданно прервалась. Поначалу он расстроился, однако потом артист понял, что от него ничего не зависит и поэтому решил просто расслабиться. В конце поста исполнитель песен спросил у поклонников, как они справляются с приступами гнева.Некоторые фанаты сказали, что стараются просто его выпускать, что бы никому не навредить, иначе накопленная энергия злости и гнева будет разрушать их изнутри. Другие же заявили, что при подобных приступах просто бегают и кричат.