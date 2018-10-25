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Новый компакт-вэн Mitsubishi Delica рассекретили на официальных фото

На фото официальных брошюры новинки производители рассекретили новый компакт-вэн Mitsubishi Delica. Презентация модели состоится до конца текущего года.

Новый компакт-вэн Mitsubishi Delica рассекретили на официальных фото


Отметим, что до этого в Сети публиковались лишь шпионские снимки автомобиля. Эксперты, после изучения фотографий, пришли к выводу, что новая Mitsubishi Delica 2019 года выпуска получит дизайн, схожий с Mitsubishi Xpander. Мини-вэн будет создан на той же архитектуре, что и нынешняя версия Mitsubishi Outlander.

Технические характеристики автомобиля не называются. По предварительной информации, под капотом модели разработчики установят модернизированный турбодизельный двигатель объемом 2,3 литра мощностью 170 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Автомобиль выполнен в передне- и полноприводном варианте S-AWC (Super All Wheel Control), которая оснащена возможностью блокировки дифференциала. Mitsubishi Delica нынешнего поколения оснащена бензиновым мотором на 2 и 2,4 литра мощностью 150 и 170 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором CVT.

Список оснащения автомобиля новой генерации составляют системы активной безопасности, в том числе автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Стоимость Mitsubishi Delica нынешнего поколения составляет 2,4 млн йен (1,4 миллиона рублей). Снимки автомобиля доступны по ссылке.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00

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