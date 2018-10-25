АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype

Разработчики Facebook решили полностью изменить дизайн собственного Messenger. Теперь приложение выделяется большей лаконичностью, хотя эксперты отмечает её огромное сходство с актуальной версией Skype.
Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype

Как стало известно в новой версии под названием Messenger 4 вскоре стоит ожидать появления тёмной темы, но когда точно - неизвестно. Во время работы над новым дизайном сотрудники Facebook прислушались к мнению пользователей, почти в один голос заявивших, что им нужна простота в приложении.

Специалисты прислушались к интернет-пользователям, оставив в мессенджере лишь 3 вкладки: Chats, People и Discover. Среди нововведений стоит выделить возможность выбора цветовой гаммы для сообщений в диалогах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A8s
В Battlefield V "Королевская битва" появится в
Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую
В Сети показали версию Ford F-150 от ателье Roush
Названы главные принципы популярной среди звезд
Ученые: У жителей больших городов быстрее
Ольга Рапунцель: «Мы с Димой отличный пример для
Лена Миро считает, что королевская семья
Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 переделали в
Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем
Скорбящая Лариса Гузеева поддержала Марию
Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София
Ольга Бузова останется без мужа из-за её
Кейт Миддлтон нарушила протокол на королевском
Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в
Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна
Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста
Motorola выпустила комплекты для домашнего
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо пожелала
Ученые: Внимательность помогает получить
Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит
Ляйсан Утяшева поразила пользователей Instagram
Фредди Меркьюри перед смертью встречался с
Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от
Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Просмотреть все новости