Выпущено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype





Как стало известно в новой версии под названием Messenger 4 вскоре стоит ожидать появления тёмной темы, но когда точно - неизвестно. Во время работы над новым дизайном сотрудники Facebook прислушались к мнению пользователей, почти в один голос заявивших, что им нужна простота в приложении.Специалисты прислушались к интернет-пользователям, оставив в мессенджере лишь 3 вкладки: Chats, People и Discover. Среди нововведений стоит выделить возможность выбора цветовой гаммы для сообщений в диалогах.