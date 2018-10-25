Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A8s





Сегодня в Китае представители компании Samsung провели пресс-конференцию. Здесь упомянули смартфон версии Galaxy A8s. Пока это является неполноценным анонсом. По всей видимости, это является намёком на будущую новинку. Samsung впервые пообещала в версии Galaxy A8s реализовать новую свою технологию. Больше подробностей о технологии, а также смартфоне корейский производитель сообщать не стал. При этом на слайде можно заметить полностью безрамочный смартфон, не имеющий следов вырезов, «бровей», а также прочих подобных элементов.Известный китайский инсайдер Ice Universe передаёт, что речь идёт в отношении технологии «дырявого» экрана. В данном случае на экране каплевидный вырез под фронтальную камеру заменяется небольшим точечным. В свою очередь это позволит верхнюю рамку экрана сделать ещё тоньше. Согласно ожиданиям, экраны с данными точечными вырезами начнут производителями смартфонов повсеместно применяться в будущем году.