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Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София учится в Украине

Певица Ани Лорак в своем микроблоге Instagram обнародовала фото с дочкой, под которым она написала, что вместе с Софией празднует каникулы дегустацией тортов. После данной публикации поклонники решили, что наследница звезды учится в Украине.

Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София учится в Украине


Ранее сообщалось, что дочь Ани Лорак учится в России в престижной школе. Однако певица выложила в соцсети снимок, под которым сказала, что она с Софией празднует каникулы. Российские фанаты заметили, что осенние каникулы в РФ еще не начались, следовательно, наследница исполнительницы песен учится в Украине.

Однако на деле оказалось все не так просто, так как в обоих государствах каникулы начинаются с 29 октября. Поклонники в недоумии, какие именно каникулы праздновала Ани Лорак с Софией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:32

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