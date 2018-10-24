Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София учится в Украине

Ранее сообщалось, что дочь Ани Лорак учится в России в престижной школе. Однако певица выложила в соцсети снимок, под которым сказала, что она с Софией празднует каникулы. Российские фанаты заметили, что осенние каникулы в РФ еще не начались, следовательно, наследница исполнительницы песен учится в Украине.Однако на деле оказалось все не так просто, так как в обоих государствах каникулы начинаются с 29 октября. Поклонники в недоумии, какие именно каникулы праздновала Ани Лорак с Софией.