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Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем из-за низкой зарплаты

Элина Мазур рассказала, что бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем. Она не стала трудоустраиваться из-за низкой зарплаты.

Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем из-за низкой зарплаты


Мазур рассказала, что лично присутствовала при разговоре Цымбалюк-Романовской с сотрудником департамента культуры в день, когда ей порекомендовали покинуть кресло директора. Вместо этого, бывшей жене Джигарханяна предложили должность учителя музыки в московской школе. Вероятнее всего, это произошло из финансовых соображений и маленькой зарплаты педагога. На руководящую должность ее вряд ли кто-то возьмет из-за репутации.

В то же время окружение Виталины Цымбалюк-Романовской отмечает, что ей нет никакой необходимости работать из-за состояния Джигарханяна, которое удалось отсудить. Также ее финансовое положение подправили многочисленные телепередачи на тему развода, в которых она с удовольствием принимала участие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:43

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