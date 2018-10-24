Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем из-за низкой зарплаты





Мазур рассказала, что лично присутствовала при разговоре Цымбалюк-Романовской с сотрудником департамента культуры в день, когда ей порекомендовали покинуть кресло директора. Вместо этого, бывшей жене Джигарханяна предложили должность учителя музыки в московской школе. Вероятнее всего, это произошло из финансовых соображений и маленькой зарплаты педагога. На руководящую должность ее вряд ли кто-то возьмет из-за репутации.В то же время окружение Виталины Цымбалюк-Романовской отмечает, что ей нет никакой необходимости работать из-за состояния Джигарханяна, которое удалось отсудить. Также ее финансовое положение подправили многочисленные телепередачи на тему развода, в которых она с удовольствием принимала участие.