Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо пожелала Ольге Бузовой счастья

«Замуж за Бузову» я не смотрела. Но в СМИ регулярно видела разные статьи на тему Олиного избранника. Очень хотелось верить, что это все не правда! Была капля надежды, что он сделает ее счастливой. Но увы и ах! Сложно найти человека, которому сможешь довериться, особенно после тяжелого развода и предательства. И как бы ты не относился к человеку, всегда по-женски хочется, чтобы он все-таки нашёл свою половинку и смог быть по-настоящему счастлив. Ольга, будь счастлива!», - написала она в своем микроблоге.





Однако не тут-то было, после выхода финальной серии в СМИ начался новый сезон проекта, в котором теледива вновь столкнулась с предательством мужчины. Вот уже несколько недель Оля и ее несостоявшийся «жених» Денис Лебедев устраивают из своих отношений настоящее шоу. И если девушка со слезами на глазах заявляет, что больше никогда не поверит в любовь, то молодой человек делает все для того, чтобы вернуть доверие возлюбленной.Пока хейтеры даже боятся предположить, когда закончится история Бузовой и Лебедева. По их мнению, это не произойдет до тех пор, пока в Сети не перестанут обсуждать шоу «Замуж за Бузову», и фанаты не прекратят умолять Олю и Дениса помириться.Впрочем, судя по всему, финал случится еще очень не скоро, поскольку ежедневно появляется все больше компрометирующей информации на финалиста шоу, а также высказываний публичных личностей.Так, к примеру, несколько дней назад с поддержкой домовской ведущей выступила экс-участница телестройки Маргарита Марсо.