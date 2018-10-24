Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит выставку картин обнажённых Бузовой и Собчак

Это произошло, когда бизнесмен обнародовал снимки обнажённой Анастасии Волочковой в довольно интимные моменты.А теперь Дзотов решил напомнить людям о себе и расширить круг собственных интересов. Мужчина стал организатором художественной выставки, где будут выставлены картины в стиле "ню".Интересно то, что героинями этой выставки и произведений искусств, стали известные личности. На выставке любой желающий увидит обнажённых Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Настю Ивлееву и многих других.Осетинский блогер пообещал, что после этой выставки будет устроен аукцион, от которого часть вырученных средств, будет переведена в детский дом Московской области.Вот и выходит, что обнаженные Ксения Собчак или Ольга Бузова, сами того не подозревая, смогут помочь детишкам.