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Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит выставку картин обнажённых Бузовой и Собчак

Когда-то Чермен Дзотов прославился на всю страну.

Это произошло, когда бизнесмен обнародовал снимки обнажённой Анастасии Волочковой в довольно интимные моменты.

Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит выставку картин обнажённых Бузовой и Собчак

А теперь Дзотов решил напомнить людям о себе и расширить круг собственных интересов. Мужчина стал организатором художественной выставки, где будут выставлены картины в стиле "ню".

Интересно то, что героинями этой выставки и произведений искусств, стали известные личности. На выставке любой желающий увидит обнажённых Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Настю Ивлееву и многих других.

Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит выставку картин обнажённых Бузовой и Собчак

Осетинский блогер пообещал, что после этой выставки будет устроен аукцион, от которого часть вырученных средств, будет переведена в детский дом Московской области.

Вот и выходит, что обнаженные Ксения Собчак или Ольга Бузова, сами того не подозревая, смогут помочь детишкам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:32

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