В Battlefield V "Королевская битва" появится в начале следующего года





20 ноября на запуске шутера не появится кооперативный режим «Совместные бои». Он задержится до 2 сезона. В период декабря-января пройдёт глава «Увертюра». Здесь имеет место последняя глава сюжетной кампании. Она повествует о танкистах Германии («Последний Тигр»), а также стрельбище для тренировок с разной экипировкой, оружием и возможностью кастомизировать технику. В период января-марта будет проходить «Удар молнии». С данным «Ходом войны» кроме кооператива введут обновлённый «Штурм», а также «Отрядный захват» под классический мультиплеер. За превосходство в последнем сражаются две команды. В них имеется по 16 бойцов. При этом каждая из них ограничена только двумя отрядами.Стоит отметить, что в марте стартует «Испытание огнём». В данном случае главной звездой станет запуск королевской тематической битвы «Огненный шторм». Его разработкой занималась студия Criterion. Данный режим на старте ограничивается только игрой в отрядах по 4 бойца. При этом на сервере могут находиться не больше 64 игроков. В Battlefield V с третьим «Ходом войны» для мультиплеера появится новая карта. Местом действия её являются берега Греции. Нужно заметить, что Battlefield V выходит на РС, PS4, Xbox One уже 20 ноября. На старте игроманов ожидает 3 полноценных главы одиночной кампании, а также 8 мультиплеерных карт.