Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую беззеркалку
Разработчики японской компании Fujifilm заявили, что не намерены выпускать полнокадровую беззеркалку. Для них достаточно APS-C и среднего формата.
Отказ от полнокадровых зеркалок также связан с тем, что у производителя нет соответствующего наследия зеркального периода в виде объективов и пользовательской базы. Разработчики отмечают, что вход в еще один сегмент отобрал бы покупателей у двух других — APS-C и среднего формата.
Что касается камеры Fujifilm GFX 50R, то она была разработана в ответ на многочисленные просьбы клиентов. Ее главным отличием от GFX 50S является расчет не на применение в студии, а в уличных условиях и при репортажах. Разрешение камеры составляет 51.4 мегапикселя. Устройство работает на базе процессора Х-Processor Pro.Одного заряда аккумуляторной батареи достаточно на 400 снимков.
Также разработчики заявили, что они не исключают открытия спецификаций для того, чтобы сторонние разработчики могли выпускать под их камеры объективы.
Отказ от полнокадровых зеркалок также связан с тем, что у производителя нет соответствующего наследия зеркального периода в виде объективов и пользовательской базы. Разработчики отмечают, что вход в еще один сегмент отобрал бы покупателей у двух других — APS-C и среднего формата.
Что касается камеры Fujifilm GFX 50R, то она была разработана в ответ на многочисленные просьбы клиентов. Ее главным отличием от GFX 50S является расчет не на применение в студии, а в уличных условиях и при репортажах. Разрешение камеры составляет 51.4 мегапикселя. Устройство работает на базе процессора Х-Processor Pro.Одного заряда аккумуляторной батареи достаточно на 400 снимков.
Также разработчики заявили, что они не исключают открытия спецификаций для того, чтобы сторонние разработчики могли выпускать под их камеры объективы.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00