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Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую беззеркалку

Разработчики японской компании Fujifilm заявили, что не намерены выпускать полнокадровую беззеркалку. Для них достаточно APS-C и среднего формата.

Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую беззеркалку


Отказ от полнокадровых зеркалок также связан с тем, что у производителя нет соответствующего наследия зеркального периода в виде объективов и пользовательской базы. Разработчики отмечают, что вход в еще один сегмент отобрал бы покупателей у двух других — APS-C и среднего формата.

Что касается камеры Fujifilm GFX 50R, то она была разработана в ответ на многочисленные просьбы клиентов. Ее главным отличием от GFX 50S является расчет не на применение в студии, а в уличных условиях и при репортажах. Разрешение камеры составляет 51.4 мегапикселя. Устройство работает на базе процессора Х-Processor Pro.Одного заряда аккумуляторной батареи достаточно на 400 снимков.

Также разработчики заявили, что они не исключают открытия спецификаций для того, чтобы сторонние разработчики могли выпускать под их камеры объективы.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00

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