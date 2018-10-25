Fujifilm никогда не будет выпускать полнокадровую беззеркалку





Отказ от полнокадровых зеркалок также связан с тем, что у производителя нет соответствующего наследия зеркального периода в виде объективов и пользовательской базы. Разработчики отмечают, что вход в еще один сегмент отобрал бы покупателей у двух других — APS-C и среднего формата.Что касается камеры Fujifilm GFX 50R, то она была разработана в ответ на многочисленные просьбы клиентов. Ее главным отличием от GFX 50S является расчет не на применение в студии, а в уличных условиях и при репортажах. Разрешение камеры составляет 51.4 мегапикселя. Устройство работает на базе процессора Х-Processor Pro.Одного заряда аккумуляторной батареи достаточно на 400 снимков.Также разработчики заявили, что они не исключают открытия спецификаций для того, чтобы сторонние разработчики могли выпускать под их камеры объективы.