Кейт Миддлтон нарушила протокол на королевском банкете





Появление герцогини Кембриджской на королевском банкете вызвало много критики среди специалистов этикета, так как она нарушила протокол. Во время приема, проходившего на честь голландского короля, Кейт Миддлтон пришла в светло-голубом наряде Alexander McQueen, однако не надела ленту.Отмечается, что в данном аксессуаре должны быть все члены королевской семьи. Британские СМИ заявили - «Пошла против королевы!».