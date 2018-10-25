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В Сети показали версию Ford F-150 от ателье Roush на 660 лошадиных сил

В Сети была показана обновленная версия Ford F-150 от ателье Roush. Транспортное средство способно генерировать 660 лошадиных сил.

В Сети показали версию Ford F-150 от ателье Roush на 660 лошадиных сил


Американским автомобильным ателье Roush был существенно доработан популярный пикап версии Ford F-150. Теперь данный автомобиль получил механический нагнетатель. Транспортное средство и так имело внушительный пятилитровый силовой агрегат. Это свидетельствует о внушительной базовой способности пикапа. В свою очередь доработанную модель Ford F-150 назвали Nitemare. За счёт использования в автомобиле ряда различных улучшений, силовой агрегат американского пикапа получил общую мощность на 650 лошадиных сил.

На улучшение параметров новой версии повлияла также выпускная система и улучшенный воздушный фильтр. Прочие подробности новинки будут раскрыты тогда, когда покупателями будут опробованы все способности этого пикапа американского производства.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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