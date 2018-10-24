Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой





Опасные вещества были обнаружены сотрудниками секретной службы вечером 23 и утром 24 октября. По данному факту инициировано уголовное расследование для определения причастных к этому инциденту лиц, что также касается места отправления посылок. Также будут найдены сотрудники почты, доставившие посылку.Отмечается, что устройства были похожи на те, которые днем 22 октября нашли в почтовом ящике у финансиста Джорджа Сороса. Устройство тогда не сработало и саперы произвели контролируемый подрыв. Пакет с подозрительным содержимым обнаружил сотрудник резиденции Сороса, отнес его на безопасное расстояние и вызвал правоохранителей.В Белом доме отреагировали на попытку отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что эти акты являются мерзкими, и причастные к ним люди понесут наказание. Также под защиту секретной службы попадут все лица, которым могут угрожать преступники.