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Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой

В секретной службе США сообщили, что бывшим американскому президенту и госсекретарю Биллу и Хиллари Клинтон прислали посылку со взрывчаткой домой в округ Уэстчестер, штата Нью-Йорк. Также взрывчатое вещество было доставлено почтой и Бараку Обаме.

Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой


Опасные вещества были обнаружены сотрудниками секретной службы вечером 23 и утром 24 октября. По данному факту инициировано уголовное расследование для определения причастных к этому инциденту лиц, что также касается места отправления посылок. Также будут найдены сотрудники почты, доставившие посылку.

Отмечается, что устройства были похожи на те, которые днем 22 октября нашли в почтовом ящике у финансиста Джорджа Сороса. Устройство тогда не сработало и саперы произвели контролируемый подрыв. Пакет с подозрительным содержимым обнаружил сотрудник резиденции Сороса, отнес его на безопасное расстояние и вызвал правоохранителей.

В Белом доме отреагировали на попытку отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что эти акты являются мерзкими, и причастные к ним люди понесут наказание. Также под защиту секретной службы попадут все лица, которым могут угрожать преступники.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:07

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