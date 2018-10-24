Ляйсан Утяшева поразила пользователей Instagram снимком в черном коротком платье

Таким образом, жена телеведущего Павла Воли решила объявить про начало онлайн-курса "Суперженщина". Его Утяшева разработала вместе с ведущими экспертами в сфере сексологии и психологии. Она хочет помочь женщинам улучшить "качество своей жизни". Комментируя снимок, спортсменка отметила, что женщина должна идти вперёд, зная, что все можно изменить, а также поверить в себя. По её словам на данном курсе будут отсутствовать длинные лекции. Здесь будет только действие, четкое понимание происходящего, вопросы и ответы, а также задания и их решения.Гимнастка для объявления выбрала фото, где она позирует перед камерой в коротком бархатном платье с открытым плечом. Ляйсан Утяшева дерзкий образ дополнила большим браслетом, а также кожаными полусапожками.