Фредди Меркьюри перед смертью встречался с порноактрисой
Биограф Энн Лесли Джонс рассказала новые подробности о жизни великого певца Фредди Меркьюри. По ее словам, артист любил не только мужчин, но и женщин, так как выяснилось, что перед смертью он встречался с порноактрисой.
Ранее было выяснено, что последние годы жизни Фредди Меркьюри лечился от СПИДа. Сейчас выяснилось, что артист имел отношения с порноактрисой из Австралии по имени Барбара Валентин. Легендарный исполнитель песен познакомился с девушкой ещё в 70-х годах, при этом был без ума от ее красоты.
По информации Энн Лесли Джонс, именно Барбаре Валентин рок-исполнитель посвятил свою композицию Queen Love of my Life. Как стало известно, в 2002 году на 62 году жизни порноактриса скончалась от инсульта. Стоит напомнить, что после ухода из жизни Фредди Меркьюри музыканты из коллектива Queen признались, что вокалист был нетрадиционной ориентации.
Ранее было выяснено, что последние годы жизни Фредди Меркьюри лечился от СПИДа. Сейчас выяснилось, что артист имел отношения с порноактрисой из Австралии по имени Барбара Валентин. Легендарный исполнитель песен познакомился с девушкой ещё в 70-х годах, при этом был без ума от ее красоты.
По информации Энн Лесли Джонс, именно Барбаре Валентин рок-исполнитель посвятил свою композицию Queen Love of my Life. Как стало известно, в 2002 году на 62 году жизни порноактриса скончалась от инсульта. Стоит напомнить, что после ухода из жизни Фредди Меркьюри музыканты из коллектива Queen признались, что вокалист был нетрадиционной ориентации.