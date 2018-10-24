АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Фредди Меркьюри перед смертью встречался с порноактрисой

Биограф Энн Лесли Джонс рассказала новые подробности о жизни великого певца Фредди Меркьюри. По ее словам, артист любил не только мужчин, но и женщин, так как выяснилось, что перед смертью он встречался с порноактрисой.

Фредди Меркьюри перед смертью встречался с порноактрисой


Ранее было выяснено, что последние годы жизни Фредди Меркьюри лечился от СПИДа. Сейчас выяснилось, что артист имел отношения с порноактрисой из Австралии по имени Барбара Валентин. Легендарный исполнитель песен познакомился с девушкой ещё в 70-х годах, при этом был без ума от ее красоты.

Фредди Меркьюри перед смертью встречался с порноактрисой


По информации Энн Лесли Джонс, именно Барбаре Валентин рок-исполнитель посвятил свою композицию Queen Love of my Life. Как стало известно, в 2002 году на 62 году жизни порноактриса скончалась от инсульта. Стоит напомнить, что после ухода из жизни Фредди Меркьюри музыканты из коллектива Queen признались, что вокалист был нетрадиционной ориентации.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цымбалюк-Романовская отказалась работать учителем
Скорбящая Лариса Гузеева поддержала Марию
Поклонники решили, что дочь Ани Лорак София
Ольга Бузова останется без мужа из-за её
Кейт Миддлтон нарушила протокол на королевском
Дима Билан рассказал фанатам о приступе гнева в
Алексей Безус явился на помолвку Иосифа Оганесяна
Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста
Motorola выпустила комплекты для домашнего
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо пожелала
Ученые: Внимательность помогает получить
Бывший друг Волочковой Чермен Дзотов проводит
Ляйсан Утяшева поразила пользователей Instagram
Фредди Меркьюри перед смертью встречался с
Иосиф Оганесян и Александра Черно избавятся от
Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Просмотреть все новости