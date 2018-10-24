Фредди Меркьюри перед смертью встречался с порноактрисой





Ранее было выяснено, что последние годы жизни Фредди Меркьюри лечился от СПИДа. Сейчас выяснилось, что артист имел отношения с порноактрисой из Австралии по имени Барбара Валентин. Легендарный исполнитель песен познакомился с девушкой ещё в 70-х годах, при этом был без ума от ее красоты.По информации Энн Лесли Джонс, именно Барбаре Валентин рок-исполнитель посвятил свою композицию Queen Love of my Life. Как стало известно, в 2002 году на 62 году жизни порноактриса скончалась от инсульта. Стоит напомнить, что после ухода из жизни Фредди Меркьюри музыканты из коллектива Queen признались, что вокалист был нетрадиционной ориентации.