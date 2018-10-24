Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за избыток рекламы в Instagram

Танцовщица сказала, что многие пользователи Сети выражают недовольство тем, что она размещает в своем микроблоге много рекламы, так как ей не на что жить. Однако балерина заявила, что должна разубедить поклонников, потому что она живет в достатке и роскоши, а присутствие рекламы на ее странице – это сотрудничество со многими компаниями, которые используют для своей продукции ее имя.Ролик за сутки собрал свыше 52 тысяч лайков и более 620 комментариев. Истинные поклонники принялись защищать Анастасию Волочкову, заявляя, что она «умница», «красавица» и «талантливейшая балерина».