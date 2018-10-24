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Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за избыток рекламы в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте обнародовала видео, на котором оправдалась перед фанатами за избыток рекламы на ее станице в соцсети. Таким образом, звезда пытается остановить поток комментариев с критикой от своих фолловеров.

Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за избыток рекламы в Instagram


Танцовщица сказала, что многие пользователи Сети выражают недовольство тем, что она размещает в своем микроблоге много рекламы, так как ей не на что жить. Однако балерина заявила, что должна разубедить поклонников, потому что она живет в достатке и роскоши, а присутствие рекламы на ее странице – это сотрудничество со многими компаниями, которые используют для своей продукции ее имя.

Ролик за сутки собрал свыше 52 тысяч лайков и более 620 комментариев. Истинные поклонники принялись защищать Анастасию Волочкову, заявляя, что она «умница», «красавица» и «талантливейшая балерина».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:10

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